Кассация рассмотрит жалобу на приговор самарскому экс-министру Пивкину

Ранее Пивкина отправили в колонию общего режима на пять лет Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Шестой кассационный суд общей юрисдикции 27 апреля поступили жалобы от адвокатов Яблокова и Крючковой на приговор экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину.

Напомним, что Пивкина задержали в июне 2024 года по подозрению в махинациях при ремонте дороги Самара - Новокуйбышевск на 1,2 миллиарда рублей. В августе 2025 года Октябрьский районный суд признал экс-министра виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, назначил ему штраф 480 тысяч рублей и освободил из-под стражи. Но в ноябре 2025 года апелляционный суд после рассмотрения жалоб на приговор изменил квалификацию дела на превышение должностных полномочий. Пивкина отправили в колонию общего режима на пять лет.

Уже тогда адвокаты бывшего министра заявили, что приговор будут обжаловать. Когда состоится заседание, пока не ясно. Судя по карточке дела, потерпевшей стороной является руководитель ПАО «ДОРИСС»: именно эта компания изначально выиграла тендер на ремонт дороги Самара – Новокуйбышевск, но в итоге работы выполняла другая компания.

