В Самаре повторно подали отопление в 232 социальных объекта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

4 мая состоялось оперативное совещание правительства Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. На нем обсудили повторную подачу отопления на фоне похолодания, которое нагрянуло в регион в апреле.

По словам председателя регионального правительства Виталия Шабалатова, в 27 муниципалитетах отопительный сезон уже завершили. В шести, включая Самару и Тольятти, возобновили подачу тепла в социальные объекты.

В Самаре повторно подключили отопление в 232 объектах, в том числе в 36 детских садах и 28 школах. Но сейчас отопление уже начали снова отключать, так как в регионе потеплело. Пока подключенными к отоплению остаются 148 зданий.

