В Самарской области изменят алгоритмы отключения и подключения отопления

Жилые дома остались без тепла

На оперативном совещании в правительстве Самарской области 4 мая обсудили ситуацию с отоплением, которая сложилась в регионе на фоне апрельского похолодания. Жилые дома остались без тепла, и в адрес властей поступало много критики, которую губернатор Вячеслав Федорищев назвал справедливой.

«Не должно быть такого, что мы социальные объекты отключаем, а потом подключаем. Должен быть единый, более жесткий алгоритм действий», – сказал глава региона.

Губернатор отметил, что алгоритмы действий в сфере отопления нужно изменить с поправкой на любую погоду. Он поручил правительству взять этот вопрос на контроль.

В 27 муниципалитетах отопительный сезон завершили окончательно. Еще в шести, включая Самару, его смогли продлить для ряда социальных объектов. В Самаре тепло заново подключили в 28 школах и 36 детских садах.

