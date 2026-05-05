Действовавшую ночью ракетную опасность отменили в Самарской области

Ракетная опасность действовала около 2,5 часов, но сейчас уже отменена

В Самарской области отменили ракетную опасность, которую объявляли ночью 5 мая. Об отбое в своем канале в МАКС сообщил губернатор Вячеслав Федорищев спустя примерно 2,5 часа после объявления опасности.

О ЧП в связи с угрозой ракетной опасности не сообщается.

Из-за ракетной опасности в Самаре закрывали аэропорт Курумоч. Он не принимал и не отправлял самолеты около 2,5 часов. Сейчас воздушная гавань работает в привычном режиме, но расписание некоторых рейсов скорректировано. Судя по онлайн-табло Курумоча, задерживаются два самолета в Шарм Эль Шейх, которые должны были вылететь ночью. На задержанный рейс в Анталью уже завершена посадка. Позже расписания прилетят рейсы в Самару из Ташкента и Турции (Анталья и Трабзон).

