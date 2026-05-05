На содержание фонтана на улице Осипенко в Самаре потратят три миллиона рублей

Фото: администрация Самары.
В Самаре определили подрядчика, который будет заниматься содержанием и техническим обслуживанием фонтана в честь 40-летия Победы, который расположен в Самаре на площади Героев 21-й Армии, на улице Осипенко.
Контракт планируют заключить с единственным поставщиком. Его цена составляет чуть более трех миллионов рублей. Выполнять работы нужно будет до 30 ноября 2026 года.
Напомним, что фонтан на улице Осипенко открылся в сентябре 2025 года после серьезной реконструкции: он стал музыкальным и светящимся. А с 1 мая 2026 в Самаре стартовал новый сезон фонтанов.
