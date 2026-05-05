В Самаре движение по ул. Садовой и Полевой могут открыть уже в мае

Восстановить движение могут уже в этом месяце

Министр строительства Самарской области Александр Фомин в эфире радио «Комсомольская правда – Самара» рассказал о проделанной работе в прошлом году. Во время разговора глава ведомства сообщил о возможном открытии движения по улицам возле станции «Театральная».

«Улицы Садовая и Полевая могут быть открыты в мае этого года, около суда – в сентябре. И дальше уже в районе Красноармейской — конец года или первый квартал 2027-го. Трамваи по Галактионовской пойдут полноценно, когда полностью будет завершено строительство станции и проведено благоустройство. Но движение автомобилей мы планируем по максимуму открыть в этом году», — рассказал министр.

Напомним, также в эфире Александр Фомин назвал сроки ввода в эксплуатацию самой станции метро и планетария.

