Фейерверк пройдет с барж напротив Струковского сада. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В День Победы, 9 мая 2026 года, в Самаре запустят и фейерверк и артиллерийский салют с акватории Волги на городской набережной. Об этом стало известно в ходе пресс-конференцию, посвященной празднованию.

Фейерверк пройдет с барж напротив Струковского сада на первой очереди набережной. Он начнется в 22:00. Для обеспечения безопасности будут развернуты барьеры безопасности, контрольно-пропускные пункты и рамки детекторов.

Артиллерийский салют тоже будет проводиться на набережной Волги. Он также начнется в 22:00. Позицию салютной батареи оградит военная полиция. Напомним, Парад Победы в Самаре в 2026 году пройдет без военной техники и с меньшим числом зрителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал