Аварийный ремонт провели на 6240 квадратных метрах дорог в Самаре

Аварийный ремонт будет продолжаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре вовсю идет аварийный ремонт дорог. Только 5 мая ямы устраняли на улицах Свободы, Сельская, Первомайская, Буянова, на пересечении улиц Арцыбушевская и Вилоновская. На этих участках работали три аварийные бригады, рассказали в мэрии. Они отремонтировали 236 квадратных метров дорог.

«Всего с начала сезона аварийный ремонт проведен на 6240 квадратных метрах дорог», – уточнила пресс-служба городской администрации.

Аварийный ремонт будет продолжаться. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее стало известно, что в Самарской области отремонтируют девять километров разбитых дорог.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал