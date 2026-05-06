Жители Самары просят построить детский сад вместо высотки на 5-й Просеке

Договоров на развитие этой территории сейчас нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители 5-й Просеки в Самаре просят, чтобы на участке на улице Советской Армии, где хотят построить новую высотку, возвели детский сад. Дефицит социальных объектов в этом микрорайоне стоит остро уже давно.

Еще несколько лет назад суд обязал построить на 5-й Просеке детский сад и школу. Сроки строительства переносили, а позже стало известно, что и и вовсе сдвинули на 2030 год.

При этом участок, который жители предлагают изъять для муниципальных нужд – строительства детского сада – все еще предназначен для жилищного строительства. Но договоров на развитие этой территории сейчас нет. Изъять участок можно лишь в том случае, если объект включен в генплан, пишет 63.ru со ссылкой на мэрию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал