В четверг, 7 мая 2026 года, ранним утром в Самаре зазвучали сирены, которые включили из-за ракетной опасности. Звук раздается в разных частях города.

Сирены включают каждый раз при ракетной опасности для оповещения населения. Ее объявили в регионе в 06:27. Жителей попросили по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Нельзя подходить к окнам.

В случае нахождения на улице или в транспорте, нужно срочно направиться в ближайшее укрытие или другое безопасное место. В городах и населенных пунктах региона может быть ограничен мобильный интернет.