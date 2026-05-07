Певцы засняли на набережной Волги в Самаре анонс кастинга. Фото: скриншот видео из соцсетей

В четверг, 7 мая, в Самару прилетели российский артисты Николай Басков и Сергей Лазарев, чтобы впервые провести в жемчужине Поволжья отборочный тур шоу «Ну-ка, все вместе!Народный кастинг». Об этом стало известно из соцсетей Лазарева.

Оба известных исполнителя уже находятся в областном центре. Вместе они засняли на набережной Волги в Самаре анонс кастинга.

«8-й сезон обещает быть самым мощным и мы ищем тех, кто готов вступить в эту вокальную битву. Наш кастинг – это шанс для каждого, кто не представляет свою жизнь без музыки», – сказали Басков и Лазарев.

Оценивать выступления участников вместе с Басковым и Лазаревым будут еще восемь профессионалов музыкальной сцены. Регистрация на кастинг в Самаре будет проводиться 7 мая с 09:30 до 19.00 во Дворце культуры железнодорожников на улице Льва Толстого, 94. К участию в проекте приглашаются вокалисты старше 18 лет.

