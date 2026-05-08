Внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой предъявили восемь обвинений

Расследование резонансного уголовного дела завершили в апреле. Фото: Евгений Мелехин/соцсети/предоставлено «КП»

В мае 2026 года прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летней внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи по уголовному делу об их двойном убийстве. Ей предъявили сразу восемь обвинений.

«Тархова обвиняется в убийстве двух лиц, в том числе в беспомощном состоянии, совершенном организованной группой с особой жестокостью из корыстных побуждений, в надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества, в покушении на мошенничество, в мошенничестве, в умышленном уничтожении имущества, в похищении или повреждении документов, а также в подделке документов», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, расследование резонансного уголовного дела завершили в апреле 2026 года. В ходе него было проведено более 40 комплексных экспертиз, десятки осмотров, выемок и допросов свидетелей. Следователи смогли обнаружить следы крови, частицы кровеносных сосудов, жировой и мышечной ткани убитых.

В СУ СК по Самарской области раскрыли итоги расследования. По данным следствия, Екатерина Тархова и ее сообщник Дмитрий Метревели отравили бывшего мэра с супругой, заморозили их тела при помощи азота и расчленили, а части раскидали по мусорным контейнерам. Они действовали по указаниям тети мужчины Светланы Метревели, находившейся за рубежом. Метревели объявлены в международный розыск.

Сообщники похитили имущество на сумму более 2 миллионов рублей: одежду, ювелирные украшения погибших, а также деньги с банковских счетов и подлежащие начислению в качестве дивидендов. Кроме того, при содействии родственницы Метревели Таисии Киселевой был похищен и продан автомобиль. Ее тоже будут судить.

