Появилось видео покупок Екатерины Тарховой перед убийством экс-мэра Самары

Екатерина Тархова закупалась 1 мая 2025 года. Фото: прокуратура Самарской области.

В Самаре появилось видео с камер строительного магазина, где внучка экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи закупалась перед их убийством. Кадры опубликовала региональная прокуратура.

Екатерина Тархова стоит на кассе в шубе, лосинах и кроссовках, в руках у нее сумка, а рядом – большая корзина магазина. Женщина покупает какие-то бутылки и большую коробку с чем-то, что сложно распознать. На видео указана дата: 1 мая 2025 года. Это может вызвать вопросы, ведь убийство уже произошло и Тархова находилась под арестом. Вероятно, объяснение простое: на камерах видеонаблюдения часто выставлена неправильная дата.

Видео: прокуратура Самарской области

Расследование резонансного уголовного дела было завершено в апреле 2026 года. По данным следствия, Екатерина Тархова и ее сообщник Дмитрий Метревели отравили бывшего мэра с супругой, заморозили их тела при помощи азота и расчленили, а части раскидали по мусорным контейнерам. Они действовали по указаниям тети мужчины Светланы Метревели, находившейся за рубежом.

Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено. Оно будет направлено на рассмотрение в Самарский областной суд. Внучке экс-мэра предъявили восемь обвинений, в том числе в надругательстве над телами умерших.

Во время расследования было проведено более 40 комплексных экспертиз, десятки осмотров, выемок и допросов свидетелей. Следователи смогли обнаружить следы крови, частицы кровеносных сосудов, жировой и мышечной ткани убитых. Метревели объявлены в международный розыск.

