В Самаре появится новый арт-объект на улице Самарской

Новая картина появится на Самарской. Фото: "Том Сойер Фест"

В Самаре представители и волонтеры «Том Сойер Фест» продолжают работы на улице Самарской, 69. Совсем скоро на территории появится новый арт-объект, об этом организаторы сообщили в своих социальных сетях.

«У нас появилась картина, вписанная в наличник. Это потрясающее соединение стиля сказочной детской книжки-раскладушки с кропотливым трудом наших художниц несколько лет пряталось на площадке, потому что мы не могли представить достаточно безопасную локацию для размещения», — рассказали в сообщении.

«Морскую» картину уже отвезли на Самарскую. Туда же доставили еще два наличника, которые скоро станут частью арт-объекта. Напомним, также руководители проекта недавно сообщили об очередном ограблении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал