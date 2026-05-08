«Спартак» оштрафовали после матча с «Крыльями Советов»

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» завершился победой самарцев со счетом 2:1 Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

КДК РФС оштрафовал московский «Спартак» на 30 тысяч рублей после матча с «Крыльями Советов». Клубы играли между собой в 28 туре РПЛ.

Санкции к столичной команде связаны с долгим выходом игроков на футбольное поле. Спартаковцы задержались на три минуты.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» завершился победой самарцев со счетом 2:1. В составе волжан отличились Фернандо Костанца и Кирилл Печенин, а у москвичей гол забил Манфред Угальде.

Ранее «КС» и «Акрон» получили лицензию РПЛ.