В Самаре провели мини-парад во дворе ветерана

Концерт состоялся во дворе ветерана. Фото: Ивн Носков

В Самаре состоялись торжественные шествия и парады, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Музыканты военного оркестра Росгвардии, юнармейцы и кадеты провели мини-парады во дворе ветерана.

«Накануне праздника вместе с начальником Управления Росгвардии по Самарской области полковником полиции Сергеем Абрамовым встретился с Андреем Петровичем Тонковидовым, ветераном Великой Отечественной войны», — рассказал мэр города Иван Носков в своих социальных сетях.

Мини-парад состоялся во дворе ветерана. Андрей Тонковидов был бодр, энергичен и искренне рад встрече с молодежью. Напомним, появились кадры с Парада Победы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал