Колонна ретро-автомобилей проехала по Самаре 9 мая

Водители устроили автопробег. Фото: https://max.ru/eshcho

В Самаре состоялось торжественное шествие в честь Победы в Великой Отечественной войне. Водители под музыку военных лет устроили заезд 9 мая 2026 года.

В социальных сетях пользователи активно делятся собственным автомобильным шествием. К мероприятию также присоединились водители ретро-автомобилей. Автомобилисты включили легендарные песни военных лет, подняли флаги и колонной проехали по улицам города.

Напомним, появились фото и видео с Парада Победы на площади Куйбышева. Мероприятие прошло без военной техники. Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году также прошла в новом формате – онлайн.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал