Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2026 17:13

Колонна ретро-автомобилей проехала по Самаре 9 мая

Самарские водители устроили автопробег по улицам города
Алена ПРОВКИНА
Водители устроили автопробег. Фото: https://max.ru/eshcho

Водители устроили автопробег. Фото: https://max.ru/eshcho

В Самаре состоялось торжественное шествие в честь Победы в Великой Отечественной войне. Водители под музыку военных лет устроили заезд 9 мая 2026 года.

В социальных сетях пользователи активно делятся собственным автомобильным шествием. К мероприятию также присоединились водители ретро-автомобилей. Автомобилисты включили легендарные песни военных лет, подняли флаги и колонной проехали по улицам города.

Напомним, появились фото и видео с Парада Победы на площади Куйбышева. Мероприятие прошло без военной техники. Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году также прошла в новом формате – онлайн.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал