Салют в честь Дня Победы прогремел в Самаре

В Самаре прошли торжественное шествие на площади имени Куйбышева, церемония возложения цветов и даже автозабег в честь празднования Дня Победы. Жители областной столицы собрались на набережной ради яркого салюта вечером в субботу, 9 мая.

«Целая толпа людей стояла на набережной в ожидании салюта. Яркие огни вспыхнули над головами самарцев около 22:00. Все были в восторге!» - делятся пользователи социальных сетей.

Напомним, корреспондент «КП-Самара» поделился яркими кадрами Парада Победы с главной площади города. Особенностью торжества в этом году стало отсутствие военной техники.

