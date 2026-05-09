Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самаре прошли торжественное шествие на площади имени Куйбышева, церемония возложения цветов и даже автозабег в честь празднования Дня Победы. Жители областной столицы собрались на набережной ради яркого салюта вечером в субботу, 9 мая.
«Целая толпа людей стояла на набережной в ожидании салюта. Яркие огни вспыхнули над головами самарцев около 22:00. Все были в восторге!» - делятся пользователи социальных сетей.
Напомним, корреспондент «КП-Самара» поделился яркими кадрами Парада Победы с главной площади города. Особенностью торжества в этом году стало отсутствие военной техники.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал