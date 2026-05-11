В Самаре восстанавливают дом после попадания БЛПА

В Самаре стартовали ремонтные работы в пострадавшем от попадания БЛПА доме. Его полностью восстановят. О старте работ сообщили в администрации Промышленного района.

По информации чиновников, сейчас специалисты монтируют оконные стеклопакеты. В восьми жилых помещениях окна уже установлены. Полностью выполнить работы по остеклению планируется в течение двух недель. Также ведется кирпичная кладка парапета. Работы идут по графику.

Ранее стало известно о состоянии самарца, который пострадал в тот день. Недавно его навестил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Мужчина находится в больнице им. Середавина, остальные пациенты, пострадавшие при атаке, уже отправлены домой.