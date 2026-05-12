Режим «Ковер» ввели в Самарской области 12 мая

Во вторник, 12 мая 2026 года, в Самарской области ввели режим «Ковер». Воздушное пространство закрыто на всех высотах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«В аэропорту Курумоч введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - сообщили в Росавиации.
Напомним, сегодня утром в Самарской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Она действует с 08:20.
