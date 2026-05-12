Жители самарской новостройки бьют тревогу из-за размытия фундамента

По словам жильцов дома, вода в подвале уже выше 30 сантиметров. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Дом № 313 на проспекте Карла Маркса в Самаре ввели в эксплуатацию в 2024 году, но насладиться беззаботной жизнью в новых квартирах жильцам пока не удалось. Одна за другой посыпались коммунальные проблемы. В числе самых актуальных - не до всех квартир доходит горячая вода и отопление. С наступлением тепла жители немного выдохнули, но ненадолго. Сейчас подвал многоэтажки активно затапливают сточные и грунтовые воды из соседнего уличного колодца. Вода в подвале уже выше 30 сантиметров. По словам жильцов, управляющая компания принимает все возможные меры по откачиванию воды из подвала, но этого не хватает, потому что проблема куда более глобальная, чем переполненный колодец.

«Между нашим домом и соседним есть насосная станция, эту станцию никто не принял на баланс при сдаче домов, она так и осталась у застройщика. В этом году образовалась задолженность перед обслуживающей организацией. Насосную станцию отключили, уведомив нашу УК. Управляющая компания, в свою очередь, сообщила застройщику, но он эту информацию оставил без внимания и ответа», - рассказали «КП-Самара» представители инициативной группы проблемного дома.

Жители довели информацию и до администрации района, составили обращение на платформу обратной связи «Решаем вместе». Самарцы просят провести проверку, обязать ответственные службы восстановить электроснабжение насосной станции, произвести откачку воды и просушку подвального помещения, а также привлечь виновных лиц к административной ответственности. Пока, по словам горожан, никакого ответа они не получили.

«Вода активно продолжает прибывать, буквально бьет ключом! На сегодня затапливает подвал второго подъезда. Бездействие ответственных лиц ведет к разрушению фундамента здания, порче общедомового имущества, не говоря уже о нарушении санитарно-эпидемиологических норм», - возмущаются жильцы дома.

