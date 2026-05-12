В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов 12 мая

Ограничения необходимы для безопасности полетов

Во вторник, 12 мая, в Самарской области были приостановлены полеты в международном аэропорту Курумоч из-за опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.

«В 10:01 введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для безопасности полетов», – написано в посте.

Курумоч снова открыли 13:10. Напомним, в Самарской области угроза атаки БПЛА действовала с 08:20 до 13:03.

Жителям напомнили о штрафах за съемку и публикацию атаки БПЛА и ее последствий.

