Последние звонки пройдут в школах Самарской области 26 мая

В Самарской области назвали дату проведения Последних звонков в школах. В 2026 году они запланированы на 26 мая. Об этом сообщили в ходе оперативного совещания в правительстве региона 12 мая.

В школах Самарской области девятый класс заканчивают 36207 учеников. Выпускается из образовательных учреждений более 11 тысяч одиннадцатиклассников. При проведении Последних звонков планируется обеспечить полную безопасность школьников.

По информации министерства образования и науки региона, ЕГЭ будет проводится с 1 июня по 9 июля. Ранее власти рассказывали, как оно пройдет в случае объявления ракетной опасности.