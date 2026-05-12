НовостиОбщество12 мая 2026 12:18

Дома в районе строительства метро в Самаре снесут в июне 2026 года

Стало известно, как благоустроят территорию после строительства новой станции метро в Самаре
Александра ТАЙБАТРОВА
Всего в зоне строительства метро находится 68 аварийных объектов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На оперативном совещании в правительстве Самарской области 12 мая обсудили благоустройство территории после завершения строительства станции метро «Театральная» в Самаре. Напомним, станцию планируют открыть в первом квартале 2027 года.

Губернатор Вячеслав Федорищев задал вопрос о благоустройстве, которое запланировано на вторую половину 2026 года. У руководителя региона вызвали сомнения сроки, так как, к примеру, в октябре и ноябре выполнить эти работы будет непросто из-за погоды.

Также на совещании обсуждали снос домов на месте строительства метро и рядом с ним. Всего в зоне строительства метро находится 68 аварийных объектов, которые нужно сносить или приводить в нормативный вид. В июне планируют снести лишь шесть аварийных зданий.

