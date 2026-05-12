Дома в районе строительства метро в Самаре снесут в июне 2026 года

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
На оперативном совещании в правительстве Самарской области 12 мая обсудили благоустройство территории после завершения строительства станции метро «Театральная» в Самаре. Напомним, станцию планируют открыть в первом квартале 2027 года.
Губернатор Вячеслав Федорищев задал вопрос о благоустройстве, которое запланировано на вторую половину 2026 года. У руководителя региона вызвали сомнения сроки, так как, к примеру, в октябре и ноябре выполнить эти работы будет непросто из-за погоды.
Также на совещании обсуждали снос домов на месте строительства метро и рядом с ним. Всего в зоне строительства метро находится 68 аварийных объектов, которые нужно сносить или приводить в нормативный вид. В июне планируют снести лишь шесть аварийных зданий.
