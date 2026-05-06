Новую станцию метро «Театральная» в Самаре откроют в первом квартале 2027 года

Основные строительные работы завершатся в конце 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, когда в Самаре планируют открыть новую станцию метро «Театральная». Министр строительства Самарской области Александр Фомин рассказал «КП-Самара», что основные строительные работы завершатся в конце 2026 года. А в первом квартале 2027 года станцию планируют ввести в эксплуатацию.

«Пока предпосылок для изменений нет», – отметил министр.

Напомним, что из-за строительства метро в Самаре были перекрыты некоторые улицы. Движение на улицах Садовая и Полевая могут открыть уже в мае, а по участку возле суда можно будет проехать в сентябре. Участок в районе улицы Красноармейской может быть открыт в конце 2026 года или в начале 2027 года.

Перекрытые улицы планируют открыть для автомобилей, по возможности, уже в нынешнем году. А вот движение трамваев на улице Галактионовской, которые там не ездят с 2022 года, возобновится после завершения строительства метро и проведения благоустройства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал