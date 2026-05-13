Мост через реку Сок на М-5 под Самарой отремонтируют без полного перекрытия

На объекте появится автоматический противогололедный комплекс. Фото: Росавтодор

В Самарской области отремонтируют мост через реку Сок на трассе М-5, в районе села Старосемейкино. Проект получил одобрение Главгосэкспертизы России по итогам рассмотрения документов и результатов инженерных изысканий. Длина моста составляет около 280 метров, он является четырехполосным.

«Проектными решениями предполагается сохранение существующих опор и их ремонт, как крайних, так и промежуточных. Кроме того, будет произведена замена пролетного строения», – объяснил главный эксперт проекта Тимофей Петренко.

На объекте появится автоматический противогололедный комплекс, который можно будет использовать и зимой. При необходимости жидкий противогололедный реагент будут наносить в автоматическом режиме.

Ремонт моста проведут без полного закрытия движения по нему. Планируется перекрыть только две полосы, а еще две будут открыты для проезда.

Также в мае в Самарской области закроют два моста для ремонта.

