Мост через реку Сок на М-5 под Самарой отремонтируют без полного перекрытия

В Самарской области отремонтируют мост через реку Сок на трассе М-5, в районе села Старосемейкино. Проект получил одобрение Главгосэкспертизы России по итогам рассмотрения документов и результатов инженерных изысканий. Длина моста составляет около 280 метров, он является четырехполосным.
«Проектными решениями предполагается сохранение существующих опор и их ремонт, как крайних, так и промежуточных. Кроме того, будет произведена замена пролетного строения», – объяснил главный эксперт проекта Тимофей Петренко.
На объекте появится автоматический противогололедный комплекс, который можно будет использовать и зимой. При необходимости жидкий противогололедный реагент будут наносить в автоматическом режиме.
Ремонт моста проведут без полного закрытия движения по нему. Планируется перекрыть только две полосы, а еще две будут открыты для проезда.
Также в мае в Самарской области закроют два моста для ремонта.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал