Квартиры и коллекцию элитных часов конфискуют у экс-главы самарского МЧС Бойко

Олега Бойко приговорили к 11 годам колонии за взятки.

В среду, 13 мая 2026 года, Ленинский районный суд Самары вынес приговор экс-главе регионального МЧС Олегу Бойко. Его признали виновным в получении многомиллионных взяток и назначили 11 лет колонии строгого режима. Также суд постановил конфисковать у него имущество. Список довольно внушительный.

Согласно решению суда, Олег Бойко должен будет выплатить штраф в 293,8 млн рублей. Поскольку такой суммой он, вероятнее всего, не располагает, то у него конфискуют имущество: земельный участок в Башкирии, квартиру в Уфе, несколько квартир в Самаре, автомобили Lexus и Chevrolet Niva, а также коллекцию элитных наручных часов стоимостью 11 млн рублей.

Кроме того, суд постановил на 8 лет лишить Олега Бойко права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ и лишить специального звания – генерал-майор внутренней службы.

