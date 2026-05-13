Приговор по делу экс-главы регионального МЧС вынесли в Самаре. Олег Бойко получил реальный срок за многомиллионные взятки

Ленинский районный суд Самары 13 мая 2026 года огласил приговор бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, а также его подчиненным и предпринимателям, которые, по версии следствия, были частью большой коррупционной схемы. Процесс длился больше двух лет.

Задержание и первые фигуранты

Олега Бойко задержали 18 декабря 2023 года по подозрению в коррупции. Операцию проводили сотрудники ФСБ, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и следователи центрального аппарата СКР. Бойко подозревали в получении взяток на сумму 25 миллионов рублей от руководства компании «Витязь», которая занимается пожарной безопасностью, за покровительство и лоббирование ее интересов при выполнении работ в этой сфере.

Вместе с Бойко были задержаны руководители «Витязя» Ян Гущин и Елена Тютюнник. При обысках в их офисе изъяли «черную бухгалтерию», которая, по данным следствия, подтверждала регулярные передачи взяток. Позже на суде звучали данные, что деньги, предназначенные для Бойко, шли по графе, которая именовалась как «Монгол».

Уже 19 декабря Бойко предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день Басманный суд Москвы заключил его под стражу.

Остальные фигуранты

Позже, в 2024 году, были задержаны другие участники предполагаемой преступной схемы. На скамье подсудимых вместе с Бойко оказались восемь человек. Следствие считает, что все они были частью одной коррупционной системы.

Вот полный список: начальник управления гражданской защиты, экс-глава УФМС России по Самарской области Игорь Дахно, начальник самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, сотрудник департамента образования мэрии Самары и заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин, сотрудник ГКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» Евгений Луговой, предприниматели Елена Тютюнник и Наталья Фроловская.

Приговор соучастнику Яну Гущину

Ранее перед судом предстал один из ключевых фигурантов дела - бизнесмен Ян Гущин, экс-глава самарского Союза противопожарных объединений и один из руководителей группы компаний «Витязь». Его уголовное дело рассматривали в особом порядке. В мае 2025 года Ленинский районный суд Самары приговорил Гущина к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей за дачу взятки в особо крупном размере.

В октябре 2025 года Самарский областной суд оставил приговор без изменения, бизнесмен не смог его оспорить.

Процесс над Бойко и остальными фигурантами

Первое полноценное судебное заседание по делу самого Бойко состоялось 15 июля 2025 года в Ленинском районном суде Самары. На скамье подсудимых также находились его коллеги и предполагаемые пособники.

До этого процесс неоднократно переносился. Причины были в том, что большинство фигурантов находились в московских следственных изоляторах, и их доставка в Самару занимала время. Кроме того, одно из заседаний отложили из-за ненадлежащего уведомления подсудимых.

Позиция Бойко: деньги были, но не взятки

На протяжении всего процесса Бойко и другие фигуранты вину не признавали. В ходе судебного следствия экс-руководитель областного МЧС заявил, что признает факт получения денег, но категорически не согласен с квалификацией этих средств как взятки.

Он утверждал, что получил от Гущина не 73 млн рублей, как это было указано в обвинительном заключении, а только 21,9 млн. По словам Бойко, эти деньги были не платой за покровительство, а благотворительностью. Договоры между МЧС и структурами Гущина он называл безвозмездной ссудой, и что они заключались не на коммерческой основе.

Особое внимание в своих показаниях Бойко уделил истории внедрения системы пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг». Он рассказывал, что в 2014 году столкнулся с проблемой, что из 1,5 тысяч социальных объектов в Самаре к системе было подключено лишь 30. По его словам, компании Гущина демонстрировали эффективность работы, и именно поэтому он рекомендовал заключать социальным объектам с ними договор. Бойко настаивал, что выбор в пользу структур «Витязя» был продиктован исключительно их эффективностью, а не коррупционными мотивами.

Таким образом, в суде Бойко отрицал коррупционный характер полученных средств и оспаривал как квалификацию своих действий, так и сумму вменяемой взятки.

Прения сторон

14 апреля в ходе прений сторон в Ленинском районном суде Самары государственный обвинитель запросил для бывшего начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко 14 лет колонии строгого режима. Кроме того, прокуратура потребовала оштрафовать его на 367 369 125 рублей, лишить права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 10 лет, лишить специального звания «генерал-майор внутренней службы».

Приговор

Точку в деле Ленинский районный суд Самары поставил 13 мая 2026 года. На заседание пришло очень много людей - родственники подсудимых и представители прессы. Олег Бойко был приветлив и явно находился в хорошем настроении - улыбался, общался с присутствующими. Однако все изменило решение суда.

- Олега Бойко признали виновным и приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд постановил конфисковать у него имущество и лишить звания генерал-майора, - передает корреспондент КП-Самара из зала суда.

Дмитрия Зинина приговорили к 8 годам лишения свободы, Алексея Мамыкина - к 8 годам и штрафу в 4 млн рублей, Игоря Дахно - к 8 годам и штрафу в 3,8 млн. Также их лишили специальных званий. Евгению Луговому суд назначил 8 лет лишения свободы и штраф в 3,9 млн рублей, Антону Палушкину - 8 лет и штраф в 21 млн. Елену Тютюнник признали виновной в шести эпизодах дачи взятки и приговорили к 5,5 годам общего режима и штрафу в 90 млн рублей. Наталья Фроловская получила 4 года и штраф в 4 млн.

Также со всех будут взысканы средства, полученные в качестве взяток. Если такой суммы нет, она будет взыскана в виде имущества. У Олега Бойко в пользу государства конфискуют коллекцию элитных часов на сумму 11 млн рублей.

Подсудимые к такому исходу дела были явно не готовы. После оглашения приговора на них буквально не было лица. А родственники не могли сдержать слез.

- Приговор суда я комментировать не буду. Я сразу сказал, что суд примет то решение, которое он посчитает нужным, - сказал Олег Бойко после оглашения приговора.

