Губернатор пожелал Владимиру Кошелеву успехов на ПГЕР в Самарской области

Депутат имеет большой опыт в законотворчестве. Фото: пресс-служба «ЕР»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пожелал удачи депутату Госдумы РФ Владимиру Кошелеву, который принял решение участвовать в предварительном голосовании «Единой России». Об этом стало известно в ходе встречи главы региона и депутата, на которой обсуждали строительную сферу региона.

«Если население нашего региона окажет мне доверие, с огромной отдачей буду трудиться на благо Самарской области, чтобы качество жизни семей улучшалось, и чтобы, как вы ставите задачу, наш регион служил примером для всей страны», – сказал Владимир Кошелев.

Депутат имеет большой опыт в законотворчестве и высокую экспертность, он не понаслышке знает о проблемах в сфере ЖКХ и строительства.

Владимир Кошелев – коренной самарец, его трудовой путь начинался с должности токаря на заводе. Сейчас он является политиком федерального уровня, кандидатом экономических наук.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал