Движение трамваев приостановят в Самаре под путепроводом на улице Земеца

С 05.00 14 мая трамваи поедут по обычным маршрутам

С 22.00 13 мая в Самаре приостановят движение трамваев под путепроводом, который проходит по улице Земеца, между улицами Победы и Литвинова. В это время специалисты будут выполнять работы на опорах путепровода. Приостановка коснется трамваев №13 и №24, уточнили в мэрии.

«После 22.00 трамваи проследуют до улицы Елизарова», – сообщила пресс-служба городской администрации.

Впрочем, эти изменения будут недолгими: уже с 05.00 14 мая трамваи поедут по обычным маршрутам.

Напомним, что в Самаре продолжается второй этап ремонта трамвайных путей на улице Ново-Садовой.

