В суд по делу Екатерины Тарховой в Самаре привезут ее осужденную мать Людмилу

Первое заседание по громкому делу состоится 21 мая Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самарском областном суде 21 мая состоится первое заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Напомним, что в страшном преступлении подозревают их единственную внучку Екатерину. Следствие полагает, что женщина отравила бабушку и дедушку, заморозила их тела, а потом расчленила и выкинула в мусорку. Предположительно, ей помогал некий Дмитрий Метревели, а его тетя Светлана Метревели давала указания из-за рубежа. Они сейчас находятся в международном розыске, а на скамье подсудимых вместе с Екатериной Тарховой окажется 79-летняя мать Светланы Метревели Таисия Киселева. Следователи предполагают, что при ее содействии удалось продать машину Натальи Тарховой.

«В первое судебное заседание планируется этапирование потерпевшей Людмилы Тарховой», – прокомментировала пресс-служба Самарского областного суда.

Людмила, дочь Виктора Тархова и мать Екатерины, сейчас отбывает наказание за вымогательство в колонии №15.

По этому уголовному делу есть 79 свидетелей, которых планируют вызвать в суд. Кроме того, суд выслушает мнение одного эксперта и девяти специалистов. Адвокат Екатерины Тарховой ходатайствовал о вызове в суд восьми свидетелей.

Известна уже и дата второго заседания, оно состоится 22 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал