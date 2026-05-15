Дмитрий Холин не планирует возвращаться в Самарскую губдуму в 2026 году

Дмитрий Холин считает, что он сейчас должен оставаться на военной службе. Фото: https://vk.com/dv_holin

В текущем году экс-депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин не будет участвовать в выборах. Об этом он сам написал на своей странице ВКонтакте. В 2025 году стало известно, что Холин хочет вернуться к депутатской деятельности, но сейчас, по всей видимости, планы поменялись.

«Считаю, что сейчас, когда против нашей страны объединились более 50 стран НАТО, надо крепить единство между собой, а не лишнюю конкуренцию», – написал Дмитрий Холин на своей странице ВКонтакте.

Он отметил, что кандидатом в депутаты может стать генерал Андрей Колотовкин, под командованием которого Холин служил. Кроме того, выдвигают свои кандидатуры другие люди, которые оказывают помощь бойцам, и именно они, по мнению Холина, могут стать хорошими депутатами, а ему в 2026 году нужно оставаться на фронте.

Напомним, что Дмитрий Холин является кадровым военным. Он был депутатом СГД, но в 2022 году его мобилизовали для участия в СВО. В 2024 году Холин ненадолго вернулся на гражданку, чтобы возглавить администрацию губернатора, но потом снова отправился на военную службу.

