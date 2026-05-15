Ребенок и двое мужчин пострадали при пожаре в квартире в Самаре 15 мая

В пятницу, 15 мая, в Красноглинском районе Самары утром произошел пожар. На улице Виталия Жалнина горела квартира в жилом доме № 4. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 10:55. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, — рассказали в ведомстве.

Пожар удалось ликвидировать в 12:04. К счастью, обошлось без погибших. Однако из-за возгорания пострадали двое мужчин 62 лет и 29 лет, а также 8-летний ребенок. Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Сейчас причины пожара неизвестны. Их предстоит установить специалистам. Напомним, в этот же день в центре Самары загорелся расселенный дом на улице Арцыбушевской.

