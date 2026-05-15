В Самарской области ущерб от махинаций ТФОМС оценили в 100 млн рублей

Завели 9 уголовных дел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области троих мужчин отправили в СИЗО за хищение бюджетных средств на поставках медоборудования. Ущерб Минздраву региона превысил 100 миллионов рублей. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

«Бенефициары коммерческих организаций и руководитель ТФОМС вступили в сговор с представителями госучреждения и Минздрава. С 2020 по 2025 год они заключили 605 контрактов на сумму более 5 миллиардов рублей. Поставщиков определяли неконкурентным способом, а цены устанавливали через подконтрольные фирмы», — рассказали в ведомстве.

Завели 9 уголовных дел по статье «Мошенничество». Троим фигурантам 5 и 6 мая 2026 года продлили арест на два месяца. Четвертый участник схемы находится в федеральном розыске. Оперативные мероприятия продолжаются. Следователи устанавливают всех причастных к махинациям.

Напомним, в Самарской области раскрыли аферу на пять миллиардов рублей в здравоохранении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал