Ксения Мельникова хочет стать председателем Самарского областного суда

Заседание пройдет 25-29 мая.

Стал известен претендент на должность председателя Самарского областного суда. Им является Ксения Мельникова. Соответствующая информация представлена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей России.

«В предварительную повестку очередного заседания 25-29 мая 2026 года включено заявление Ксении Мельниковой о рекомендации кандидатом на должность председателя облсуда Самары», – рассказали в пресс-службе.

Именно Мельникова назначена судьей по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова и его жены. Первое заседание пройдет 21 мая в Самарском областном суде. На него привезут мать Екатерины Тарховой Людмилу, которая отбывает наказание в колонии. Напомним, в Самаре ищут председателя Кировского районного суда.

