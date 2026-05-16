Жителям Самарской области дали советы по защите детей от клещей

Ходить рекомендуется по середине тропинок.

Жителям Самарской области напомнили, какие правила нужно соблюдать, чтобы защитить детей и подростков от иксодовых клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Самарской области.

«За безопасность детей и подростков на территориях, где есть клещи, отвечают взрослые. Эти правила очень важны, так как дети особенно уязвимы для клещей из-за своего роста и любопытства», – рассказали в пресс-службе.

Ходить рекомендуется по середине тропинок, избегая высокой травы и кустов. Нельзя ложится и садится на траву. Одевать детей нужно так, чтобы клещи не могли заползти под одежду. Также положено регулярно осматривать их на наличие клещей.

Если ребенок еще не ходит или ходит неуверенно, его нужно переносить на руках или перевозить в коляске. Если ребенку больше 3 лет, его одежду можно обработать спецсредствами. В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в лечебное учреждение. Напомним, в Самарской области 945 человек уже пострадали от укусов клещей.

