В Самаре ограничили движение транспорта на улице Партизанской 16 мая

В субботу, 16 мая, вечером в Самаре ограничили движение транспорта на участке улицы Партизанской от Иртышской до Спасской. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.
«Рекомендуем водителям выбирать объездные маршруты, заранее планировать свой путь с учетом ограничений и соблюдать требования временных дорожных знаков», – рассказали в пресс-службе.
Движение транспорта планируют восстановить после завершения ремонтных работ. На подъездах к участку установлены дорожные знаки, предупреждающие о запрете движения. Напомним, ряд дорог перекроют из-за съемок сериала с Павлом Прилучным в Тольятти 18 мая.
