Ряд дорог перекроют из-за съемок сериала с Павлом Прилучным в Тольятти

Сериал снимают о легендарном местном оперативнике Дмитрии Огородникове. Фото: администрация Тольятти

В понедельник, 18 мая, в Тольятти введут временные ограничения движения всех видов транспорта из-за съемок сериала «Чужой огород». Об этом сообщили в городской администрации.

«Троллейбусы №№ 1, 7, 18, 22 будут ходить по действующим схемам, но возможны отклонения от времени прибытия на остановки», – рассказали в пресс-службе. С 18:40 до 20:00 перекроют участок улицы Кунеевской от Громовой до Баныкина, с 20:00 до 20:20 – Матросова от здания № 126В до кольцевой развязки с Центральным районом.

Также не получится проехать с 20:20 до 21:00 по участку улицы Громовой от. Кунеевской до Матросова, с 21:00 до 21:45 – по Кунеевской от Громовой до Баныкина. На период ограничений автобусы №№9, 22е, 40, 46, 68, 84*, 124, 126, 127 пройдут по улице Матросова и далее по существующим схемам.

Напомним, в Тольятти проходят съемки сериала «Чужой Огород» о легендарном местном оперативнике Дмитрии Огородникове. Главную роль в нем исполняет звезда «Мажора» Павел Прилучный. Чтобы увидеть знаменитость, фанаты собираются толпами. 14 мая актер вместе с главой Тольятти передал генераторы для бойцов спецназа.

