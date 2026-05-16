«Ночь музеев» проходит на более 60 культурных площадках в Самаре 16 мая

Горожане посещают экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и концерты. Фото: https://vk.com/samaramuseumnight

В субботу, 16 мая, Самара присоединилась к всероссийской акции «Ночь музеев – 2026», темой которой стало «Родное». Всего около 300 мероприятий подготовили более 60 культурных площадок.

Горожане посещают экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и концерты. В этом году музеи, выставочные залы, галереи, арт-пространства и другие культурные площадки предлагают прикоснуться к истории родного края.

В музее Алабина гости смогли посетить иммерсивную постановку «Родные». Так, первый этаж стал как ожившая картина жизни Куйбышева, а посетители - частью повседневной жизни советской семьи. Музей Рязанова подготовил перформативную читку «Дело №1966» по мотивам создания фильма «Берегись автомобиля».

Также в областном центре организовали 58 пеших познавательных прогулок с экскурсоводами и автобусные экскурсии по двум маршрутам в сопровождении гида. Первые пешие экскурсии начались с 10:00. Программы будут проходить во многих культурных учреждениях до 23:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал