НовостиСпорт17 мая 2026 20:21

ФК «Акрон» уволил Заура Тедеева после разгромного поражения от «Крыльев»

Тольяттинский «Акрон» 17 мая объявил о прекращении сотрудничества с тренером Зауром Тедеевым
Анастасия ФИЛАТОВА
Заур Тедеев возглавлял тольяттинскую команду с декабря 2023 года / Фото: ФК "Акрон"

Заур Тедеев покидает пост главного тренера тольяттинского «Акрона». Такое решение руководство футбольного клуба приняло после разгромного поражения от «Крыльев Советов» 17 мая 2026 года. Самарцы обыграли красно-черных со счетом 4:1.

«Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходима эмоциональная встряска и новые идеи», - сказал владелец ФК «Акрон» Павел Морозов.

Напомним, Заур Тедеев возглавлял тольяттинскую команду с декабря 2023 года. Под его руководством команда по итогам сезона 2023/24 впервые вышла в РПЛ.

После поражения от «Крыльев» 17 мая 2026 года тольяттинцы попали в зону стыковых матчей. К ним «Акрон» будет готовить другой тренер. Кто станет новым наставником команды, пока неизвестно.

