Кассация в Самаре пересмотрит дело экс-министра транспорта Ивана Пивкина в июне

Ранее облсуд приговорил Пивкина к пяти годам колонии Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В июне Шестой кассационный суд в Самаре пересмотрит приговор бывшему министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину. Напомним, что его задержали в июне 2024 года по подозрению с махинациями при заключении госконтракта при ремонте трассы Самара – Новокуйбышевск. С тех пор он находился под стражей.

Летом 2025 года Октябрьский районный суд признал Пивкина виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности, приговорил к штрафу 480 тысяч рублей и отпустил из-под стражи.

Но в ноябре 2025 года Самарский областной суд пересмотрел приговор, изменил уголовную статью на превышение должностных полномочий, а штраф на реальный тюремный срок – пять лет колонии общего режима.

27 апреля в Шестой кассационный суд общей юрисдикции поступила жалоба адвокатов Пивкина на этот приговор. Судя по информации на сайте суда, заседание назначено на 11 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал