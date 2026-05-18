Губернатор Самарской области поздравил «Крылья Советов» с победой над «Акроном»

«Крылья Советов» одержали блестящую победу в областном дерби с «Акроном» – матч завершился со счетом 4:1. На трибунах собрались более 26 тысяч болельщиков. Команда показала атакующую и зрелищную игру, а итогом сезона стало 11-е место в чемпионате РПЛ. С победой игроков поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Поздравляю КС и тренерский штаб Сергея Булатова с тем, что удалось успешно провести концовку этого непростого сезона. Будем создавать все условия, чтобы команда развивалась, показывала классный футбол, боролась за более высокие позиции и радовала болельщиков. Самарская область – футбольный регион! Только вперед! », – рассказал глава региона.

«Акрону» пожелали удачно провести стыковые матчи и сохранить место в премьер-лиге.

