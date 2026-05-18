Запрет на перевозку авто массой более 5 т ввели на переправе в Самаре с 18 мая

Решение было принято по техническим причинам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 18 мая 2026 года, в Самарской области начало действовать ограничение на паромной переправе. Оно коснулось маршрута Самара (Октябрьский Спуск) – Рождествено. Об этом сообщили в самарском речном пассажирском предприятии.

«С 18 мая на паромной переправе временно вводится запрет на перевозку автомобилей полной массой более 5 тонн», – рассказали в пресс-службе.

Решение было принято по техническим причинам. Сроки действия запрета пока не называются. Напомним, на паромной переправе Самара – Рождествено отменили два рейса 18 мая. Это связано со снижением уровня воды в Волге. Необходимо провести земляные работы и переустановить дебаркадер. Кроме того, с 18 мая в Самаре открывается остановочный пункт «Пляж им. Фрунзе».

