Переправа Самара – Рождествено снова начнет перевозить машины тяжелее пяти тонн

Работа переправы возобновится в полном объеме с 20 мая

На паромной переправе из Самары в Рождествено снимут запрет на перевозку автомобилей массой более пяти тонн. Напомним, что временное ограничение ввели с 18 мая. Такое решение приняли по техническим причинам.

«С 20 мая 2026 года снимается запрет на перевозку автомобилей полной массой более пяти тонн на паромной переправе», – сообщила пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.

Самарцев призывают быть внимательными при планировании поездок по Волге. Актуальное расписание лучше уточнять перед поездкой на сайте предприятия или по телефонам 8 (846) 222-91-91, 8 (846) 222-93-37, 8-917-011-4221.

