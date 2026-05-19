Переправа Самара – Рождествено снова начнет перевозить машины тяжелее пяти тонн

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
На паромной переправе из Самары в Рождествено снимут запрет на перевозку автомобилей массой более пяти тонн. Напомним, что временное ограничение ввели с 18 мая. Такое решение приняли по техническим причинам.
«С 20 мая 2026 года снимается запрет на перевозку автомобилей полной массой более пяти тонн на паромной переправе», – сообщила пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.
Самарцев призывают быть внимательными при планировании поездок по Волге. Актуальное расписание лучше уточнять перед поездкой на сайте предприятия или по телефонам 8 (846) 222-91-91, 8 (846) 222-93-37, 8-917-011-4221.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал