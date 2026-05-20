Отбой ракетной опасности объявили спустя два часа в Самарской области 20 мая

В среду, 20 мая 2026 года, в Самарской области объявили отбой ракетной опасности. МЧС России разослало предупреждение в 05:48. Угроза действовала около двух часов - с 03:55.

Из-за ракетной опасности в Самаре включали сирены. Ограничения в самарском аэропорту действовали с 04:03 до 07:17. Официальные министерства региона опубликовали памятку по плану действий, чтобы защитить себя.

Согласно ей, после окончания атаки не стоит торопиться выходить из защищенного места, нужно внимательно смотреть под ноги, нельзя подниматься с земли неразорвавшиеся боеприпасы и незнакомые предметы.