В Самаре расторгли контракт с новым подрядчиком по отлову бездомных животных

Контракт на отлов бездомных животных заключили в мае, а спустя несколько дней - расторгли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самара расторгли контракт с компанией «Счастливые люди», которая стала новым подрядчиком по отлову бездомных собак в городе. Заключили его только в мае, со второй попытки.

Контракт на 19,5 миллионов рублей должен был действовать с 16 мая по 31 декабря 2026 года. Но уже 19 мая его расторгли по соглашению сторон, информация об этом размещена на госзакупках.

Исполнение контракта не было завершено. При расторжении штрафы и пени не предусмотрены. Будут ли в Самаре искать нового подрядчика, который возьмет на себя обращение с животными без владельцев, пока не сообщается.

