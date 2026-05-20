На улице Николая Панова в Самаре ограничат движение до 31 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Самаре будут ремонтировать и модернизировать участок теплотрассы в Октябрьском районе. В связи с этим будет ограничено движение на участке улицы Николая Панова между улицами Подшипниковая и Мичурина, предупредили в мэрии.

«Движение транспорта будет ограничено с 08.00 21 мая до 23.59 31 июля», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.

На движение общественного транспорта перекрытие улицы Николая Панова не повлияет.

Пока идет ремонт, горячую воду в жилые дома будут подавать по временному трубопроводу.

Ресурсники переложат примерно 1,5 километра теплотрассы, это поможет повысить надежность системы отопления для 211 жилых домов и более 30 социальных объектов.

Также в Самаре ограничат движение 22 и 23 мая из-за полумарафона.

