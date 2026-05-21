Самарский аэропорт Курумоч закрыли утром 21 мая из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы

В Самаре утром 21 мая ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Курумоч. Об этом сообщил представитель Росавиации примерно в 06.20 по местному времени. В Самарской области действует опасность атаки БПЛА и режим «ковер», воздушное пространство закрыто, написал в своем канале в МАКС губернатор Вячеслав Федорищев.

«Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета вашего рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании», – прокомментировала пресс-служба Курумоча.

На фоне ограничений были отменены два рейса: в Москву и из Москвы. Задерживается вылет самолета из Самары в Сочи, позже расписания прилетит самолет из столицы, который должен был приземлиться в Курумоче в 10.10.

