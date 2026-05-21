В Самаре готовят новых священников и занимаются религиозным воспитанием

В этом году Самарская епархия отмечает 175-летие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новых священников готовят в Самаре. Речь идет не только о рукоположении, но и о воспитании молодого духовенства, подготовке к жизни в социуме. Об этом митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий рассказал на пресс-конференции.

По словам митрополита, церковь в регионе занимается большой просветительской работой, проводит мероприятия, открывает профильные кружки. В регионе работают благотворительные организации, которые помогают участникам СВО, молодым мамам, людям с зависимостями.

Напомним, что в этом году Самарская епархия отмечает 175-летие, торжественные мероприятия пройдут с 28 мая по 2 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал