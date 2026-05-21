Начался суд по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова

Екатерину Тархову судят за убийство деда и бабушки. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В четверг, 21 мая 2026 года, стартовал суд по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. На скамье подсудимых — их внучка Екатерина. Ей предъявили восемь обвинений: в двойном убийстве, надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества, в покушении на мошенничество, в мошенничестве, в умышленном уничтожении имущества, в похищении и подделке документов.

Дело рассматривает председатель судебного состава судебной коллегии по уголовным делам Самарского облсуда Ксения Мельникова. Процесс может стать довольно длительным — вызову в суд подлежат 79 свидетелей, один эксперт и девять специалистов. На первое заседание этапировали дочь экс-мэра Самары Людмилу Тархову. Она проходит по делу в качестве потерпевшей.

В 2022 году Людмила Тархова сама была осуждена — ее признали виновной в вымогательстве 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Дали семь лет колонии общего режима.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию из зала суда.

